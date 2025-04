Fucecchio, rubano un’auto per andare a comprare una dose

Empoli, 17 aprile 2025 - Hanno rubato un’auto in sosta per correre a comprare una dose di droga, ma sono stati pedinati dal legittimo proprietario e arrestati dai carabinieri all’uscita di un bar. È successo lunedì sera, a Fucecchio, dove i militari della stazione locale hanno bloccato in flagranza di reato un 40enne italiano e un 53enne di origine marocchina, accusati di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due erano riusciti a impadronirsi di un veicolo parcheggiato in via di Mezzo Piano, nel centro cittadino. Ma la fuga è durata poco. L’utilizzatore dell’auto, infatti, ha assistito alla scena e ha deciso di seguirli a distanza, allertando nel frattempo il 112. Grazie alla sua segnalazione in tempo reale, una pattuglia dei carabinieri si è portata in via Pesciatina, nella frazione Pinete, dove l’auto rubata è stata ritrovata ancora accesa all’esterno di un bar. I due, appena entrati nel locale, sono stati immediatamente fermati. A incastrarli, oltre alla testimonianza del proprietario, anche un altro dettaglio emerso durante la ricostruzione dei fatti: nel tragitto, i ladri si erano fermati in una zona boschiva della località Cerbaie, nota per lo spaccio, dove avrebbero acquistato e consumato una dose di stupefacente. Entrambi, già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono finiti in manette