Scontro di gioco in campo, 14enne colpito alla testa. Tanta paura e partita sospesa

Fucecchio (Firenze), 4 novembre 2024 – Uno scontro di gioco durante un’azione, un ragazzino che cade a terra dolorante e in stato confusionale, la partita che si ferma per soccorrerlo. Sono stati momenti infiniti e di grande tensione quelli vissuti ieri mattina al campo di calcio di piazza Pertini a Fucecchio. L’incidente è avvenuto nell’ambito della sfida under 15 tra il Giovani Fucecchio e il Livorno Academy.

Un match domenicale come tanti, di sano sport e di divertimento. Almeno fino alle 11.30 quando i giocatori si sono scontrati in un’azione aerea. Nella ’mischia’ un 14enne labronico ha avuto la peggio. Per ragioni ancora in corso di accertamento – ma sicuramente di natura involontaria – il ragazzino sarebbe stato colpito in modo accidentale alla testa.

L’impatto è stato abbastanza violento, tanto da farlo precipitare a terra. L’azione di gioco è stata subito sospesa: tanta è stata la preoccupazione sugli spalti e tra i compagni di entrambe le squadre. Immediato l’intervento in campo del personale appositamente formato per il primo soccorso e immediata è stata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio.

Il giovane – da quanto abbiamo potuto apprendere – non ha mai perso conoscenza –, ma è sembrato, a detta dei presenti, un po’ “frastornato” per il trauma. All’arrivo dei volontari della PA il 14enne è parso in buone condizioni di salute. Le prime cure gli sono state prestate a bordo dell’ambulanza che poi è partita per trasferirlo – a scopo precauzionale – al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli in codice giallo per accertamenti.