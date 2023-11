Malore improvviso, calciatore 15enne si accascia in campo. Rianimato e ricoverato d’urgenza

Fucecchio (Firenze), 18 novembre 2023 – Momenti drammatici in campo a Fucecchio durante l’incontro di calcio giovanile (categoria Allievi B) tra Giovani Fucecchio 2000 e Tau Altopascio Calcio. Un calciatore dei padroni di casa, 15enne, si è accasciato improvvisamente in campo a causa di un malore. Il ragazzo è stato soccorso per oltre mezz’ora in campo, prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Una volta rianimato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Attimi di panico vissuti da entrambe le squadre, sconvolte le famiglie sugli spalti e i ragazzi in campo. Il giovane, in base alle prime ricostruzioni, non avrebbe subito alcun contatto con gli avversari e improvvisamente è caduto a terra.