Francigena per tutti con il Geco. Ecco un trekking inclusivo

CASTELFIORENTINO

Trekking inclusivo è quello che ha organizzato l’associazione GECO di Castelfiorentino per domani mattina. L’iniziativa, intitolata “Via Francigena per tutti“ e aperta comunque a tutti i cittadini, vedrà infatti protagonisti i ragazzi dell’associazione Rugiada di Pontassieve, che si occupa di persone con disabilità. "Continua il progetto che da anni, ormai più di venti, il gruppo GECO porta avanti – commenta il presidente Alessio Latini – offrendo alcuni servizi escursionistici e sociali di volontariato per una buona riuscita operativa e di inclusione sociale rivolte a persone con ridotte capacità motorie e sensoriali". Partenza alle 10 dalla Pieve di Coiano, poi camminando in modo lento la gita proseguirà lungo l’itinerario del crinale di collina in direzione Sud e, nel pomeriggio, una visita ai luoghi più significativi di Castelfiorentino.