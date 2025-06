Frana in via Montelupo. Scatta la somma urgenza: "I lavori al via a luglio"

Il Comune di Montespertoli ha formalizzato pochi giorni fa l’intervento di somma urgenza per il ripristino della sicurezza di via Montelupo, arteria gravemente colpita da un evento franoso lo scorso 15 marzo. Il costo dell’intervento è stimato in 345mila euro, coperti con risorse comunali mediante l’impiego di avanzo libero e fondi disponibili destinate inizialmente alla manutenzione di altre strade. Ieri sono intanto partite le indagini geotecniche e strutturali, indispensabili per definire nel dettaglio le modalità di intervento.

I lavori veri e propri, fa sapere l’amministrazione comunale, partiranno invece all’inizio di luglio e proseguiranno fino al completo ripristino della viabilità. Lo scorso aprile, la giunta Mugnaini aveva inserito questo versante franoso nella richiesta di finanziamenti inoltrata alla Regione nel Documento Operativo di Difesa del Suolo per l’anno 2025 ed un ulteriore passaggio era stato compiuto anche lo scorso 20 maggio con una richiesta formale di finanziamento (stimata in oltre mezzo milione di euro) per progettare e realizzare in somma urgenza un intervento di consolidamento nei pressi del magazzino comunale. La decisione era stata motivata dal progressivo peggioramento della frana, che aveva già provocato profonde fessurazioni dell’asfalto e uno slittamento evidente ben oltre il ciglio stradale. Il mese prossimo dovrebbe quindi partire il cantiere, che toglierà giocoforza risorse ad altre manutenzioni stradali.

"Subito dopo il verificarsi dell’evento meteo abbiamo provveduto a monitorare la frana, sottoponendo l’intervento a richiesta di finanziamento da parte della Regione Toscana – ha spiegato il sindaco Alessio Mugnaini, ribadendo come la scelta sia dovuta a forze di causa maggiore - purtroppo i recenti peggioramenti hanno fatto emergere la necessità di intervenire con più celerità e quindi abbiamo dovuto finanziare un intervento in somma urgenza, utilizzando le risorse previste per gli interventi di asfaltatura delle strade. Questo intervento prosciuga di fatto tutte le risorse che erano disponibili per la sistemazione delle strade comunali per quest’anno. Ma non potevamo rischiare di dover chiudere una viabilità così importante".

Giovanni Fiorentino