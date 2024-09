"Foresta fumetto!" a Palazzo Leggenda

L’avvicinarsi dell’autunno riporta l’orario invernale a Palazzo Leggenda, ma non ferma le iniziative. Da segnalare giovedì prossimo alle 17 "Foresta Fumetto!", un incontro per immaginare la pagina di un fumetto a forma di foglia e per disegnare le scene della storia tra le sue nervature per dar vita a piccoli alberi dalle chiome a fumetti (target 8-11 anni). Venerdì alla stessa ora, invece, spazio al laboratorio "Giocare con l’arte", nel quale i piccoli artisti si cimenteranno nella creazione del loro animaletto alato che, con un guizzo di fantasia, potrà volare e ritornare al polso del suo piccolo proprietario. L’attività è consigliata per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni di età. Infine doppio appuntamento per sabato 21 settembre. Si parte alle 10.30 con "Baby m-assaggi", una serie di letture in compagnia nella stanza morbida di Palazzo Leggenda per stimolare la curiosità dei bambini tra i 18 e i 36 mesi. Al pomeriggio, invece, a partire dalle 16.30 ecco "Pinocchio si torna a scuola!", laboratorio per realizzare delle marionette di cartone ispirate ai personaggi della favola del burattino più famoso del mondo in un incontro che mescola creatività e divertimento (6-10 anni). Per quest’ultima attività è richiesta la prenotazione (per le altre consigliata), da effettuare scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0571-757873.