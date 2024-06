Fondi per gli affitti, aperto il bando. Domande solo online: ecco i requisiti

È aperto il bando per il contributo pubblico al pagamento degli affitti che viene erogato dall’Unione, a integrazione del canone di locazione. Ci sarà una graduatoria. Per ottenere il contributo è necessario essere residenti nell’Empolese Valdelsa, avere la residenza anagrafica nell’immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un contratto di locazione registrato o in corso di registrazione, presentare una certificazione dalla quale risulti un Ise 2024 (Indicatore della situazione economica) non superiore a 32.192,74 euro e non essere titolari di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili a uso abitativo in Italia o all’estero. Ci si attenche che le richieste siano molte ma è possibile presentare le domande solo online tramite l’apposito portale all’Unione entro venerdì 19 luglio. Il link è https://contributisociale.empolese-valdelsa.it/backoffice2 Serve l’identità digitale. L’Unione dei Comuni ha organizzato un servizio di assistenza digitale e tutoraggio, su appuntamento, per i cittadini che, in modo autonomo, non sono in grado di presentare le domande. È possibile richiedere un appuntamento telefonando allo 0571 1738157 il lunedì e il venerdì dalle 14 alle 16 e il mercoledì dalle 9 alle 11.

Per i residenti di Montelupo si può telefonare al numero verde 800219760 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13; per Montaione, al 0571699242 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30; per Montespertoli si può richiedere un appuntamento telefonando allo 0571600258 nei giorni martedì dalle 9 alle 13, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19. Gli sportelli attivi sul territorio sono 11 e per l’appuntamento l’operatore terrà conto del luogo di residenza del cittadino. Agli sportelli sarà possibile compilare, con un operatore specializzato, la domanda on line del fondo affitto. È richiesto in questi casi il possesso di Spid.