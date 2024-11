Foibe, memoria per le vittime. C’è il via libera alla mozione

Il sindaco Alessandro Giunti e la giunta comunale si sono impegnati a installare una "panchina tricolore" sul territorio di Capraia e Limite con una targa in memoria delle vittime delle foibe, oltre a intitolare più avanti una via, una piazza o uno spazio pubblico di nuova realizzazione a Norma Cossetto.

Lo ha deciso il consiglio comunale nel corso dell’ultima seduta (in ordine cronologico) tenutasi pochi giorni fa, approvando (con l’eccezione del consigliere comunale Claudio Ometto in rappresentanza di Alleanza Verdi Sinistra, che ha deciso di astenersi) la mozione sull’argomento presentata dai consiglieri di Siamo Capraia e Limite Emanuel Di Mauro (nella foto) e Manuel Razzuoli. Un atto che, come spiegato dai proponenti, si pone l’obiettivo di ricordare gli italiani vittime dei partigiani jugoslavi fra il 1943 e il 1950. Fra cui la giovane Norma Cossetto, trucidata a 23 anni.

"Siamo soddisfatti del fatto che la nostra iniziativa sia stata accolta – ha commentato Di Mauro, dopo l’accoglimento della mozione, chiedendo alla giunta di attuarla in tempi relativamente brevi - ma lo saremo ancora di più quando vedremo le promesse mantenute. Le mozioni ideologiche ben vengano, ma ci aspettiamo concretezza materiale".