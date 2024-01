Fiorentina al Castellani. La sindaca è irremovibile: "Soluzione non attuabile"

EMPOLI

"Chi sostiene che Empoli sia una soluzione a portata di mano per la Fiorentina senza stadio dimostra di non conoscere la nostra città e le sue esigenze". Non cambia opinione la sindaca Brenda Barnini sull’ipotesi dei Viola ospiti del Castellani-Computer Gross Arena durante il periodo di lavori allo stadio Franchi. La sindaca sarà ospite dell’incontro in Prefettura a Firenze, previsto per la giornata di oggi, in cui si confronteranno il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani, e, naturalmente, le società Fiorentina ed Empoli. La possibilità che si trovi un accordo tra le parti, la Fiorentina in cerca di uno stadio e la città di Empoli col suo Castellani-Computer Gross Arena, sono estremamente basse per non dire nulle. "Sarò felice di partecipare all’incontro – sostiene la sindaca Barnini –, anche perché è il primo contesto istituzionale in cui questa ipotesi viene ufficialmente messa sul tavolo. Una cosa però deve essere chiara: il problema riguarda Firenze e la Fiorentina. Tra le parti evidentemente non si è trovata una sintonia per la questione della riqualificazione dello stadio Franchi, ma sono dinamiche che esulano dalla nostra amministrazione e dalla nostra città. La mia riflessione è questa: la mancata gestione degli imprevisti legata allo stadio di Firenze e di una società come la Fiorentina non può e non deve ricadere sulla città di Empoli. Questa è stata la mia posizione fin dal primo giorno che si è ipotizzata la Fiorentina ospite del Castellani-Computer Gross Arena e questa è la posizione che manterrò all’incontro in Prefettura".

Fino adesso la Fiorentina non ha mosso alcuna richiesta ufficiale al comune di Empoli, che è proprietaria dello stadio di viale delle Olimpiadi. Ne, tanto meno, proposto un’eventuale contropartita economica per "noleggiare" (per così dire) lo stadio per i giorni in cui la Fiorentina giocherà in casa lontano dal Franchi. Tuttavia, questa volta, i motivi del "no" vanno oltre la mera questione economica. "Trovo molto sbagliato banalizzare e rendere semplice ciò che semplice non è – precisa la sindaca –: lo stadio di Empoli non è una soluzione ‘a portata di mano’ per la Fiorentina. I problemi sono sotto gli occhi di tutti: una capienza di poco più di 16mila tifosi ed un collegamento con la città che avviene soprattutto coi mezzi privati. Abbiamo visto cosa succede quando Empoli ospita le big della serie A in termini di traffico: tutto questo è inimmaginabile moltiplicarlo per due. Empoli non è una città attrezzata per ospitare due squadre di serie A".

Al momento, insomma, le parti paiono lontanissime, molto di più dei "soli" 26 chilometri in linea d’aria che separano il Franchi dal Castellani-Computer Gross Arena. Chissà se dopo l’incontro odierno viola e azzurri saranno un po’ più vicini oppure separati da un muro, a quel punto, definitivo.

