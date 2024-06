Festa Unicorno. Le anticipazioni sul programma

Tre giorni di musica, spettacoli e sfilate di cosplayer, per celebrare la ’maggiore età’ di una rassegna che richiama appassionati di fumetti, manga e anime da tutta Italia. E’ quel che promette la diciottesima edizione della "Festa dell’Unicorno", che si svolgerà fra il 26 e il 28 luglio prossimi nella cornice offerta dal borgo di Vinci. E il programma della kermesse è stato in gran parte definito, ripartendo dai primi numeri: l’"Armata dell’Unicorno", ossia la parata dei cosplayer che sfileranno fra le vie del paese prevista nella giornata inaugurale alle 19.15, stando a quanto fatto sapere dagli organizzatori sulla pagina social dell’evento ha raccolto già un centinaio di adesioni.

Sempre il prossimo 26 luglio, ci saranno tre appuntamenti musicali: si esibiranno il sassofonista "Gax Win" e la cover band "Alabarde Spaziali", per poi lasciare il palco a Cristina D’Avena. La sera successiva, nell’Anfiteatro del Bardo, ci sarà il concerto della band metal Rhapsody of Fire. E gli ultimi a suonare in ordine cronologico, il 28 luglio (spalleggiati da Fattore Rurale e Mondocane) saranno i Meganoidi, che toccheranno la città nell’ambito del tour celebrativo dei vent’anni di carriera.

Ufficializzato infine anche il "Fire Phantom" che verrà ripetuto nell’arco di tutti e tre i giorni della rassegna: mangiafuoco, giocolieri ed artisti di strada si esibiranno in una serie di coreografie. In attesa del calendario di eventi definitivo, considerando che i biglietti sono già in vendita sul sito web della manifestazione, il conto alla rovescia può partire.