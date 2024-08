Festa per golosi. Bomboloni caldi, musica e cabaret

EMPOLI

È partito il conto alla rovescia per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dai golosi. Da sabato 17 agosto a domenica 1 settembre al Circolo di Casenuove, frazione di Empoli, va in scena la Sagra del Bombolone. Cremosi, golosi, meravigliosi. Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato, diventati i protagonisti assoluti della sagra che giunge quest’anno alla sua 17esima edizione per la felicità dei grandi e dei piccini. Il calendario è ricco: ogni sera nei locali del Circolo di via Fratelli Cairoli a Empoli musica dal vivo, intrattenimento per bambini e ovviamente... golosità. Si comincia con l’apertura dello stand dei bomboloni, fissata per sabato alle 19,30. Sul palco per la serata inaugurale "La verità", tribute band di Vasco Rossi. A seguire live music con l’orchestra di Sandro e Valentina e ancora, in calendario per lunedì’ 19 dalle 21,30 balli di gruppo, disco e animazione con le ragazze del Karashow. Ad intrattenere il pubblico martedì 20 sarà la voce band di Marco Mengoni; possibilità per questa serata anche di visitare l’esposizione di auto e motori da corsa del Team Giacomelli G.S. Corse. Non potevano mancare le Drag Queen del Mama Mia che tornano nell’empolese con lo spettacolo "La magia di Torre del Lago" mercoledì 21. Dal karaoke alla comicità, dai laboratori manuali di creatività ai cabaret, ogni sera un’occasione per uscire, stare in compagnia e degustare bomboloni artigianali ascoltando musica.

Da segnalare il "Mastisciò" del 22 con gli scherzi telefonici di Alessandro Masti e il 24 un momento dedicato ai più piccini con "Geppetto e il suo laboratorio", dove i partecipanti guidati dalla fantasia potranno costruire un giocattolo da riportare a casa. E poi sulle note di Claudio Baglioni e di Renato Zero, tanti omaggi musicali ai più grandi interpreti dei nostri tempi. Durante la sagra funzioneranno il ristorante con specialità locali e la pizzeria.Tutti i giorni negli spazi della festa è aperto anche il mercatino dell’artigianato. Oltre ai bomboloni, bar, palco eventi, stand associazioni. Per Info e prenotazioni contattare i numeri 0571-929395, 331-3377430.

Y.C.