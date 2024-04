Festa europea in città: "Amici con Beverley". Nuovi patti in arrivo

La città di Montanelli e del Padule continua a stringere patti e collaborazioni internazionali. E non ha intenzione di fermarsi qui. In contemporanea con i festeggiamenti per i dieci anni di gemellaggio con la cittadina francese di Nogent sur Oise, Fucecchio ha attraversato idealmente la Manica per firmare un patto di amicizia con gli inglesi di Beverley.

Una triangolazione andata in scena sabato scorso al teatro Pacini in piazza Montanelli che presto potrebbe diventare addirittura un quadrangolare visto che nei progetti dell’amministrazione comunale di Fucecchio ci sarebbe anche quello di avvicinarsi ai tedeschi di Gersthofen, cittadina bavarese già gemellata con Nogent e Beverley. La volontà di creare nuovi legami con alcune realtà del nostro continente nasce anche dal bel successo che in questi 10 anni hanno riscosso le iniziative che Fucecchio ha realizzato insieme ai cugini di Nogent sur Oise.

"Questa storia decennale – spiega il sindaco Alessio Spinelli – è stata ricca di incontri, di scambi e di amicizie che ci hanno visto insieme in molte occasioni. Durante eventi, ricorrenze e commemorazioni che ci uniscono in un passato, talvolta anche tragico, ma dal quale è nata un ‘Europa più forte e più consapevole del suo destino comune. Dal Padule di Fucecchio a Compiègne le nostre comunità affondano la proprie radici nelle battaglie per la libertà e l’uguaglianza". "Da queste radici comuni è nata la sfida di mettere insieme anche le nostre culture, le nostre tradizioni, gli usi e i costumi che nelle loro differenze rendono i nostri paesi e il nostro continente unico nel mondo – prosegue il primo cittadino –. È da questo scambio e da questo confronto che nascono gli stimoli per un arricchimento comune, fatto di scambi commerciali, di buone pratiche amministrative, di visioni politiche".

"È tanto bella questa esperienza che abbiamo fatto e che continueremo a fare con Nogent sur Oise che abbiamo sentito il bisogno di estendere ulteriormente il nostro sguardo – conclude Spinelli, annunciando nuovi passi –. Per questo abbiamo iniziato un cammino di amicizia con la città di Beverley. Una realtà, quella inglese, alla quale ci sentiamo altrettanto vicini nonostante l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea".

