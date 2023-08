Festa della birra Boccali, musica e divertimento

CASTELFIORENTINO

Dodici giorni di eventi per una quarta edizione all’insegna della musica e, ovviamente, di sua maestà la birra. Luppolo, lievito e malto: bentornata alla "Festa della Birra Castellana" che alza il sipario il prossimo 6 settembre. Fino al 17, un calendario animato da cabaret, luna park, street food e live music, dove protagonista assoluta sarà la birra in tutte le sue varietà. L’appuntamento come ogni anno è in zona stadio, al parco vicino via Roosvelt. Non mancherà il mercatino artigianale per gli appassionati dell’handmade, unito ad un ricco programma di spettacoli, concerti e dj set, che accompagnerà tutte a dodici le serate settembrine di fine estate.L’ingresso è libero, ogni sera a partire dalle 18. Si comincia mercoledì 6 con lo show delle 21,30 dei Killer Queen, tribute band dei Queen. Lo stesso giorno anche il 1° trofeo Festa della Birra Castellana, una corsa ciclistica per giovanissimi.

L’intrattenimento serale del 7 è a nel segno dei Love Gang 126 mentre nelle serate successive sul palco si alterneranno Metempsicosi, e i protagonisti del Mamamia per un live show tutto da ballare. Spazio anche agli appassionati di auto: in calendario il raduno Panda, quello dedicato alle Abarth e l’atteso appuntamento con il Vespa Club di Castelfiorentino. Lunedì 11 special guest la tribute band dei Pink Floyd, Dream Floyd, il 12 live music di Galeffi e il 13 una serata pensata per i fans di Vasco Rossi con l’accompagnamento musicale della Combriccola del Blasco.

A ruota ancora tanti eventi danon perdere. Da segnalare il 14 sempre alle 21,30 l’arrivo dei Gemelli Diversi, così come quello di domenica 17 che vedrà esibirsi i Finley, gruppo di successo dei primi anni duemila. Non solo birra. Per i più golosi, la zona food riserverà gustose sorprese: dai taglieri alla friggitoria, dalla pizza alla brace, ma anche specialità pugliesi, tailandesi e leccornie per i più piccoli. Una festa per tutti i gusti e tutti i palati.