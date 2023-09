Festa della Birra a Castelfiorentino: delizie per tutti, concerti gratis e specialità da assaporare

È iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi della stagione estiva. Da mercoledì 6 a domenica 17 settembre Castelfiorentino ospiterà la quarta edizione della “Festa della Birra”. In zona stadio, lungo il viale Roosevelt, ogni sera si potrà assistere a un concerto oppure a uno spettacolo all’aperto (tutti a ingresso gratuito), deliziando i palati con pesce fritto, carne alla brace e altre specialità da assaporare. Organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune grazie al contributo del Consiglio Regionale e di numerosi sponsor, la festa alzerà il sipario a partire da mercoledì prossimo, dalle 18 in poi grazie all’area “food” (aperta ogni sera fino a tarda notte), mentre il primo evento musicale sarà alle 21.30 con i “Killer Queen”, tribute band dei Queen. Nell’area riservata al percorso “food” ci sarà anche uno stand vegetariano, vegano e gluten free, come pure i dolci: crepes, gelato thailandese, bomboloni e così via. Ampia la scelta delle birre artigianali, alla spina oppure in lattina, come si conviene all’identità della manifestazione che anche quest’anno sarà caratterizzato da nutrito programma di concerti. Giovedì 7 settembre ci saranno i Love Gang, venerdì 8 sarà la volta dei Metempsicosi, Sabato 9 i Mamamia (spettacolo di Live show e music), domenica 10 i Modena city ramblers, lunedì 11 Dream Floyd (tribute band dei Pink Floyd), martedì 12 Galeffi (live music), mercoledì 13 la Combriccola del Blasco (tribute band Vasco Rossi), giovedì 14 i Gemelli diversi, venerdì 15 i Ride Gorilla, e a seguire Circo di Davide Bianucci), Sabato 16 live show “Voglio tornare negli anni ‘90”. Conclusione domenica 17 settembre con i Finley, gruppo musicale di pop punk. Infine le mostre e i raduni: dall’esposizione della Vespa (7 settembre) al raduno della Fiat “Panda” (9 e 10 settembre). Dal raduno delle 500 abarth (13 settembre) a quello delle auto tuning e sportive (16 settembre). Per ulteriori informazioni: 331 4663757.