Festa al parco. Inclusione e giochi per tutti

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’inclusione sociale, dando un messaggio di pace e cooperazione. Torna a Certaldo la quinta edizione della Festa del Parco Inclusivo Libera Tutti, in programma sabato dalle 16 alle 20 nell’area verde di via Agnoletti a Certaldo in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Quattro ore ricche di attività, giochi e laboratori gratuiti e aperti a tutte e tutti. L’associazione Genitori e Amici dell’Istituto comprensivo farà giocare i presenti con le scatole sensoriali per grandi e piccini di Tattomania. Sarà inoltre possibile provare dei veri idranti per spegnere gli incendi e vedere cosa fanno i cani da soccorso con i volontari di Prociv Arci, ma anche assistere a una dimostrazione di Baskin, il basket inclusivo, uno sport che possono praticare tutti, con o senza disabilità, grazie alla presenza della squadra Colibrì della Polisportiva il Giglio di Castelfiorentino. Ci saranno poi giochi per tutte le età all’insegna delle relazioni intergenerazionali grazie a SPI Cgil e Auser, che porteranno anche il laboratorio "Le magiche forbici di Nila". Quest’anno ritornerà anche il Nido d’infanzia il Girotondo, Cooperativa Arca, con "Architetture in divenire - Il gioco della costruttività con materiali di recupero" adatto a tutte le età e non potranno certo mancare le letture animate, con le volontarie di Nati per Leggere "Letture in armonia al Parco Libera Tutti" per bambini da zero a sei anni e loro famiglie, e Cristina Bartoli, Promocultura, autrice del libro "Nuvole di pane", lettura animata e percorso tattile per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. Alla festa saranno presenti con i loro stand anche Lions Club e la Confederazione Italiana Agricoltori che porterà al parco dei veri trattori. Quest’anno debutterà anche la nascente Comunità Educante di Certaldo, che presenterà vari laboratori e giochi, e non mancheranno il punto ristoro di Croce Rossa Certaldo e Circolo delle Idee, il camioncino del gelato di Fuoribinario e le degustazioni di olio della Confederazione Italiana Agricoltori.