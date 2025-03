Ferrovie in crisi fino al 24 marzo

La lunga coda a strascico del maltempo di venerdì e sabato provocherà disagi anche a coloro che si spostano in treno. Sino al 24 marzo, difatti, è chiuso il tratto ferroviario ‘tradizionale’ tra Montelupo, Signa ed il bivio Renai. Sono necessari interventi di ripristino sulla linea, in seguito ad allagamenti e frane, per cui in sostanza non si raggiunge Signa con il treno da Empoli e Montelupo. Funziona invece regolarmente la linea aperta nel 2005, quella dei tunnel, con scalo quindi a Lastra. Tutti questi convogli dirottati sulla diretta di Lastra a Signa fermeranno anche a Montelupo Capraia onde compensare le corse non effettuate sulla ferrovia vecchia. Cancellate invece tutte le corse Firenze Castello-Empoli. In sostanza tutti i treni percorrenti la linea Firenze-Pisa effettuano la fermata di Lastra anziché Signa. Tuttavia, in seguito alla situazione che si è creata con gli allagamenti e gli smottamenti, alcuni treni della tratta subiscono cancellazioni o variazioni. Risultando difficoltosa anche la viabilità stradale (in particolare la Ss 67 Tosco Romagnola dove si sono verificate delle frane) a causa dei danni subiti, non sono assicurati regolari servizi con bus. Potrebbero quindi verificarsi alcune ri-programmazioni in conseguenza dell’evolversi della situazione meteo.

Andrea Ciappi