Ferma interpreta il folletto mangiasogni

CASTELFIORENTINO

Saltato lo spettacolo odierno che avrebbe visto salire sul palco Alessandro Benvenuti in “Falstaff a Windsor“, rinviato al 21 dicembre a causa di un’improvvisa indisposizione all’interno della compagnia, il sipario del Teatro del Popolo di Castelfiorentino si aprirà allora domani sera alle 21 sulla compagnia Fratelli d’Italia, che porterà in scena “Il folletto mangiasogni“. Si tratta di uno spettacolo scritto e diretto da Giovanni Ferma e Daniele Dainelli con lo stesso Giovanni Ferma (nella foto).

Arriva un momento in cui la paura di fare brutti sogni può diventare un problema. I bambini si rifiutano di dormire nel loro letto, pretendono di stare in mezzo a mamma e papà e, in caso di rifiuto, sanno come essere convincenti. In un bosco tutto bianco vive uno strano folletto è il Mangiasogni: un buffo ometto dal colore della luna, occhi sfavillanti come le stelle, bocca straordinariamente grande e soprattutto affamato di brutti sogni, che a lui piace mangiare con forchetta e coltello. Ora è nel suo bosco e aspetta che un bambino lo chiami, per correre a mangiargli il brutto sogno. Per chiamare il Mangiasogni però serve una formula magica… una filastrocca, alla quale il folletto non sa resistere. Domenica, sempre alle 21, spazio invece agli allievi della scuola di musica di Castelfiorentino per il tradizionale saggio di fine anno.