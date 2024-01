"Fatto grave che non può essere superficialmente sottovalutato"

Non chiamatela baby gang. Lo ha detto a margine dell’aggressione avvenuta in piazza VIII Marzo il sindaco Paolo Masetti. Ha suscitato indignazione e preoccupazione l’episodio di violenza che ha coinvolto un gruppo di giovani, seduti sulle panchine dei giardini pubblici di Montelupo e aggrediti da una ventina di coetanei armati di bastoni e cinghie. "Occhio a parlare subito di baby gang – ha precisato Masetti – Si tratta di un fenomeno ben definito e classificabile che a prima vista non sembra avere riscontro in quanto accaduto". Un’affermazione inaccettabile per il gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centrodestra per Montelupo. "Il fatto non può essere superficialmente sottovalutato – interviene il capogruppo Daniele Bagnai – Non si può evitare l’utilizzo della parola baby gang, come se l’esistenza di un gruppo di giovani che utilizzano il tempo libero per dar vita a scorribande illecite getti un marchio d’infamia sul Comune". Oltre al potenziamento del pattugliamento, la proposta dell’opposizione è di utilizzare il Mmab per iniziative di supporto educato.