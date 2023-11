"Fate così per risparmiare"

In attesa di miglioramenti in un meccanismo che al momento appare poco rodato, Cna fornisce a imprese e cittadini consigli utili per evitare di ricevere bollette ’salate’. Il primo riguarda la necessità di verificare le dimensionivolumi dei contenitori in dotazione, in particolare quello del Rui (rifiuto indifferenziato) di colore grigio. E’ inoltre opportuno valutare se le dimensioni siano corrispondenti alle proprie esigenze, ricordando che nei contenitori di Alia devono essere conferiti solo i rifiuti urbani. Nel caso si valutasse che il contenitore del rifiuto indifferenziato (grigio) sia sovradimensionato, è opportuno attivarsi quanto prima con Alia per chiedere la sostituzione del contenitore, ritenuto troppo grande, con uno di dimensioni ridotte. Per i contenitori dei rifiuti differenziati, è opportuno che chi ne è sprovvisto chieda la fornitura del contenitore per la raccolta dei rifiuti organici (marrone). E’ stato verificato che lo svuotamento anche di questa frazione di rifiuto incide favorevolmente nel raggiungimento di un buon livello di raccolta differenziata, permettendo quindi l’accesso alla premialità in fattura. Infine, Cna suggerisce di esporre il contenitore del rifiuto indifferenziato (grigio) solo quando è pieno e non più di 2 volte al mese.