Fabio Civitelli. Oggi ospite alla "Nozzoli"

Ospite di spicco alla galleria d’arte Nozzoli, in via Spartaco Lavagnini a Empoli. Questo pomeriggio alle 17 sarà infatti inaugurata alla presenza dell’artista la mostra "Il mondo di Fabio Civitelli", una personale allestita in collaborazione con la galleria Ca’ di Fra’di Milano, dedicata alle opere su tela dell’artista Fabio Civitelli, storico disegnatore di Tex Willer dal 1985 e nome di punta della Sergio Bonelli Editore. L’esposizione si compone di una ventina di opere, tutti pezzi unici, interi racconti racchiusi in un’immagine, un’occasione per visionare opere di assoluta qualità che testimoniano la ricerca artistica compiuta dall’autore. L’amore di Civitelli per le arti visive, dal fumetto alla fotografia passando per la pittura, lo ha spinto a varcare il limite del disegno. Inevitabile il suo approdo alla tela e alla pittura, vissuta non come "sostituta", ma come complemento e integrazione. La sua pittura è colta e raffinata, ricca di rimandi storici, ambientali e fotografici, mai improvvisata. La sua passione per la storia della fotografia e del cinema è palpabile. Le sue opere nascono dall’uso sapiente di un unico colore: il nero, declinato in mille sfumature fino ad approdare alla sua stessa assenza . Nelle sue tele c’è un perfetto equilibrio di ogni elemento, ogni singolo puntino o linea, ombra o tratto ha una sua assoluta necessità e ragion d’essere, una ineluttabile necessità di esistere.

Le tele di Fabio Civitelli sanno raccontarci una storia intera in un unico istante, sono immediate poesie visive racchiuse nel volgere di uno sguardo. Civitelli ha esordito come disegnatore di fumetti nel 1974, poi nel 1979 fu ingaggiato da Sergio Bonelli per la serie Mister No, poi nel 1984 passa nello staff di disegnatori della serie di Tex, esordendo nel 1985 nel numero 293. Nel 2012 gli viene assegnato il premio come miglior disegnatore italiano presente al Lucca Comics & Games. La mostra resterà visitabile fino al 31 maggio negli spazi della galleria dal giovedì al sabato dalle 10.30 alle12.30 e dalle17.30 alle 19.30.