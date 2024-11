Excelsior, la nuova vita. Concerti e aperitivi oltre a film e teatro. Pronte già due date

Fabio Canino con ’Fiesta’ e il suo omaggio a Raffaella Carrà. E poi l’energia di Antonella Ruggiero, pronta a scaldare il pubblico con il meglio del repertorio e l’intramontabile ’Ti sento’. Spettacolo, emozioni, musica. In una parola: vita. E la seconda ’vita’ per il cinema Excelsior potrebbe proprio partire da qui. Perché le piattaforme di streaming stanno svuotando i cinema, dal lunedì al venerdì le sale sono sempre meno frequentate. Serve una soluzione e il cinema teatro di via Ridolfi vuole rialzare la testa, ma soprattutto il sipario. Così nasce la collaborazione tra la manager dell’Excelsior Deborah Bertini e LiberaMente, neonata associazione che vede come direttore artistico Gennaro Cosmo Parlato che da artista e performer si cimenterà per la prima volta in una nuova veste. "E sono felicissimo di farlo a Empoli: qui sono cresciuto dopo aver lasciato Napoli negli anni Ottanta. È come restituire indietro quello che la città mi ha dato in tutti questi anni", spiega Parlato che in carriera vanta una sfilza di successi: dalla collaborazione con Mina al duetto con Caparezza, dall’interpretazione nel pluripremiato film di Turturro fino al boom di telespettatori nel programma Markette di Chiambretti. Ora l’ennesima sfida: portare grandi ospiti a Empoli e riempire i 500 posti dell’Excelsior. Con due date già in calendario. La prima, giovedì 5 dicembre alle 21, con Fabio Canino e lo spettacolo ’Fiesta’. La seconda, venerdì 20 dicembre, con un concerto di Antonella Ruggiero.

"L’idea è proporre una rassegna con spettacoli a cadenza periodica – continua Gennaro Cosmo Parlato –. Gli altri ospiti? Ci stiamo lavorando, posso solo dire che ci saranno tante sorprese. Anche perché sono molto imprevedibile...". Ancora niente di ufficiale ma si ventilano già nomi importanti che spaziano dalla musica al teatro, come Francesco Renga, Alessandro Benvenuti, Francesca Reggiani, Pino Strabioli, Leonardo Fiaschi e tanti altri. Di certo c’è che per il centro di Empoli sarebbe un toccasana. "La città non riesce a proporre granché sotto l’aspetto dell’intrattenimento, della musica e del teatro – spiega la manager dell’Excelsior, Deborah Bertini –. Noi vogliamo rivitalizzare il centro e fare in modo che le persone tornino a frequentare i luoghi di cultura e spettacolo".

L’obiettivo è trasformare lo spazio di via Ridolfi in un luogo culturale a tutto tondo, in modo da farlo vivere per più giorni alla settimana. "Grazie a una collaborazione con Luigi Di Dio Faranna del C.Risiamo abbiamo pensato di trasferire una parte del suo locale all’interno della hall dell’Excelsior e così magari dare la possibilità di fare un aperitivo durante gli spettacoli. Insomma, vogliamo far divertire la città a 360 gradi". Dopo una serie di aste andate a vuoto, lo scorso maggio la Guber Banca Spa aveva annunciato di essersi aggiudicata l’Excelsior con l’obiettivo di mantenere in vita un luogo così importante per la comunità. E ora la struttura di via Ridolfi sembra pronta alla sua seconda vita. Musica e spettacolo, senza tralasciare il cinema e il teatro. La strada è tracciata. E conduce dritti in sala.

Alessandro Pistolesi