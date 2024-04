Ex proprietà Carmassi: "Utilizzo a fini culturali"

Fra i tanti argomenti al centro del consiglio comunale di stasera ci sarà anche la discussione della mozione del centrodestra sulla promozione dell’immobile ex proprietà Carmassi Arturo ai fini culturali, artistici e promozionali per il territorio fucecchiese e redazione di regolamento per l’utilizzo. Nella stessa seduta sarà discussa anche la mozione presentata dal consigliere Leonardo Pilastri del Gruppo Misto sulla "Disinstallazione dispositivi controllo elettronico infrazioni semaforiche sul territorio comunale". E è prevista anche la risposta del sindaco all’interrogazione a risposta orale presentata dal consigliere Marco Cordone del gruppo consiliare Lega Salvini Fucecchio sull’ospedale di Fucecchio dove – ha denunciato il Carroccio – "si determinano situazioni di caos sosta selvaggia nello spazio interno di fronte al plesso ospedaliero, sicuramente anche per carenza di controlli", Il consiglio si riunirà stasera alle 20.30 è può essere seguito anche in diretta streaming.