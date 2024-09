Euforia Empoli per il super derby. Sale l’attesa: stadio verso il sold out. Schiera di agenti e strade blindate

A inizio dicembre a giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia saranno Fiorentina ed Empoli nel secondo derby stagionale. E sì, perché il primo è ormai alle porte: domenica prossima alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. E come da tradizione si va verso uno stadio tutto esaurito, con una massiccia presenza di fiorentini. Il settore ospiti è infatti già sold-out e stanno terminando anche i tagliandi per la tribuna laterale sud, riservata anch’essa ai ‘cugini’ viola. Saranno quindi più o meno quattromila i tifosi fiorentini che arriveranno a Empoli, con una buona parte di loro che ha deciso di raggiungere lo stadio di via delle Olimpiadi in motorino (chiaramente scortati dalla polizia).

Una ‘motorinata’, come l’ha definita il tifo organizzato della Curva Fiesole, che è già stata inscenata altre due volte in passato: una prima volta nel 1986 al primo storico campionato di Serie A dell’Empoli e l’altra nel febbraio del 1998. In entrambi i casi il risultato sorrise agli empolesi: nel primo caso vinsero infatti 1-0 gli azzurri con gol di Ekstrom e in quello più recente finì 1-1. Un’invasione, quella del popolo viola, a cui del resto Empoli è ormai abituata.

Non più tardi di sette mesi fa furono centinaia i tifosi della Fiorentina che raggiunsero il Castellani-Computer Gross Arena attraversando le vie del centro storico, visto che i bus-navetta messi a disposizione per trasportali dalla stazione ferroviaria allo stadio non furono sufficienti. Una fiumana di gente che tra cori, sfottò, fumogeni e qualche petardo scosse sicuramente il pomeriggio empolese, ma senza problemi di sorta per quanto riguarda l’ordine pubblico. Stessa cosa che tutti si augurano possa accadere anche domenica quando, per altro, nel parco di Serravalle sarà ancora presente pure il Luna Park. Come di consueto sarà ingente il dispiegamento di forze dell’ordine per far in modo che la partita si possa svolgere in un clima di totale serenità e sicurezza. Ultimi giorni disponibili anche per i tifosi azzurri per assicurarsi un posto al derby: i biglietti per il settore di Poltronissima sono ancora disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online sul sito empolifc.vivaticket.it, mentre per i settori di Maratona Superiore e Curva Nord (vendita riservata ai residenti nei comuni del Circondario Empolese Valdelsa e in quelli di San Miniato, Santa Croce e Castelfranco di Sotto) sono acquistabili all’Empoli Store e all’Unione Clubs Azzurri. Infine, visto che il settore è già esaurito dagli abbonati, in Maratona Inferiore si potrà acquistare un tagliando solo nel caso in cui uno di loro decida di rivendere il proprio posto. Operazione che deve essere fatta tramite il sito empolifc.vivaticket.it, in modo che il biglietto possa essere immediatamente reso disponibile una volta comunicata l’indisponibilità dell’abbonato di essere presente alla partita.

Si.Ci.