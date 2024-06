Esperienza sul campo per far scoprire ai ragazzi la Protezione civile

Il campo scuola della Misericordia di Empoli sarà protagonista del progetto "Anch’io sono la protezione civile" un percorso consolidato, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, che ha l’obiettivo di accrescere nei ragazzi la conoscenza del Piano comunale di protezione civile e di temi importanti in termini di prevenzione e protezione del proprio territorio. Saranno tre settimane di attività, giochi, avventure e divertimento dall’8 al 12 luglio. Durante la settimana i ragazzi saranno chiamati ad attività ed esercitazioni pratiche, a laboratori ludico-ricreativi e momenti di confronto didattico. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi presenti sul loro territorio e soprattutto i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

Un’iniziativa che rientra in un progetto preciso. La Misericordia di Empoli si impegna a rafforzare e consolidare le attività di Protezione Civile svolte durante l’anno. Il campo scuola rappresenta un’occasione unica di divertimento e formazione, durante la quale i volontari giallociano affiancheranno i ragazzi in esercitazioni pratiche, aiutandoli a comprendere e testare le manovre da adottare in caso di calamità e situazioni di rischio. Per i ragazzi sarà fondamentale per loro apprendere i comportamenti necessari per proteggere sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Il campo scuola è gratuito con un rimborso per la quota pranzo. Per informazioni e inscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Misericordia in via Cavour 32 a Empoli oppure inviando una mail a [email protected] o chiamando 05717255. "Anch’io sono la protezione civile" è un progetto nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le Regioni e con le organizzazioni nazionali e locali di volontariato di Protezione civile.