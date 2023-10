"Esperienza edile richiesta a Montespertoli: si cerca operaio"

Si ricerca operaio edile per azienda che realizza impianti idraulici civili ed industriali di Montespertoli. La risorsa si occuperà di attività di costruzione o ristrutturazione di opere edili e caricoscarico dei materiali necessari all’allestimento del cantiere edile. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato all’assunzione. È richiesta, oltre ad esperienza, anche minima, pregressa nella mansione, capacità di lavorare in autonomia e disponibilità immediata. Per candidarsi è necessario contattare la Synergie Spa alla mail ilaria.caioli@synergie-italia.it, entro il 21 ottobre.