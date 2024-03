Escursionista si infortuna a una gamba sulla Francigena, soccorso e recuperato dai vigili del fuoco

Castelfiorentino (Firenze), 15 marzo 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castelfiorentino in via di Val d’Orlo, per il soccorso ed il recupero di un escursionista di nazionalità olandese, che si è infortunato ad una gamba durante il cammino sulla via Francigena. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’escursionista e dopo che il personale sanitario ha immobilizzato l’arto, hanno effettuato la manovra di recupero vincolando la barella toboga nel tratto di salita impervia, per poi trasportarlo a bordo del fuoristrada, per raggiungere infine l'ambulanza.