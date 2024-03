Escursioni 2024. Luoghi incantati per dieci tragitti

MONTAIONE

Con l’avvicinarsi della Primavera torna a Montaione il programma escursionistico “Il Paesaggio Ritrovato”, per scoprire le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio comunale e dintorni, attraverso la rete sentieristica locale. Sono 10 gli appuntamenti in cartellone tra questo mese di marzo e ottobre. Si tratta prevalentemente di escursioni giornaliere, ma ci sono anche alcune proposte per il fine settimana. Si parte domenica 10 marzo con l’escursione “Da San Vivaldo a Villamagna, dalle selve al borgo per colline, castelli e orizzonti” con partenza dalla Gerusalemme di Toscana e arrivo nel piccolo borgo della campagna volterrana. Si prosegue domenica 7 aprile con “Viaggio nelle Brentine”, pregiate zone tartufigene della Val d’Egola mentre nei giorni 11 e 12 maggio è prevista una doppia escursione al Masso delle Fanciulle, sul fiume Cecina, con partenza da San Vivaldo. Domenica 26 maggio, per la festa dei parchi, torniamo alla scoperta dell’Anpil “Alta Valle del torrente Carfalo”, dove la camminata sarà allietata da una performance teatrale. Un classico del mese di giugno (domenica 23) è Montaione Beach, dalle sorgenti dell’Evola fino al Borgo diVino, con la possibilità di degustazioni delle aziende vinicole presenti alla rassegna. Nel periodo più caldo dell’estate, come di consueto, è prevista un’escursione notturna, sabato 13 luglio “Viaggio nelle Pènere“, una visita al Santuario della Pietrina alla luce delle stelle con una rappresentazione teatrale sul racconto fantastico della leggenda della rupe. Ancora una doppia escursione il 28 e 29 settembre “Da Castelfalfi a Santa Luce”. Conclusione, come di consueto, in occasione di Tartufesta domenica 27 ottobre con “Da Montaione a… Montaione”, degustando i prodotti a base di tartufo. Le passeggiate sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche e sono rivolte a tutti (adulti e bambini), pur avendo gradi di difficoltà diversi. È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi entro il venerdì precedente (il martedì in caso di pernottamenti), chiamando lo 0571 699255-205 o scrivendo a [email protected], oppure a [email protected]).