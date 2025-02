Esce dal supermercato, viene derubato della spesa e della bicicletta

Empoli (Firenze), 7 febbraio 2025 – Aveva appena fatto la spesa, ma gli hanno portato via sia quella che la bici. Brutta avventura ieri pomeriggio per un uomo, che è stato rapinato intorno alle 18 nella frazione di Ponzano, nell’empolese, non distante dalla stazione ferroviaria.

Ma cos’è accaduto? Prima, due giovani hanno minacciato il malcapitato con un coltello, all’uscita del supermercato, per poi fuggire sulla bici dell’uomo che, a quel punto, senza spesa e senza due ruote, non ha potuto far altro che rientrare nel supermercato per allertare la polizia, subito intervenuta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.