Ente Boccaccio, rinnovo ai vertici La presidente è Giovanna Frosini

Ente Nazionale Giovanni Boccacci: c’è il passaggio di testimone ai vertici. Il Consiglio Direttivo ha nominato nuova presidente la professoressa Giovanna Frosini per il mandato 2023-2025, incarico ricoperto dal 2010 ad oggi dal professor Stefano Zamponi. Frosini è professoressa ordinaria di Storia della lingua italiana all’Università per Stranieri di Siena, e accademica della Crusca, già vicepresidente dell’Ente Boccaccio nel periodo 2020-2022. Le altre cariche dell’Ente sono state affidate al professor Maurizio Fiorilla (vicepresidenza), alla professoressa Sonia Chiodo (segreteria) e al dottor David Speranzi (tesoreria).

Nel 2020 l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha avviato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, diventando un’istituzione ancora più dedita alla ricerca scientifica. È stato anche creato un Comitato Scientifico di 10 professori universitari di alto valore. "Non possiamo che dirci riconoscenti al professor Stefano Zamponi per il lavoro svolto in questi anni – fa sapere il sindaco Giacomo Cucini – L’Ente svolge un ruolo scientifico preziosissimo per la capacità di seguire e far emergere nuovi studiosi e mettere in relazione docenti e dottorandi. A Giovanna Frosini i più sinceri auguri per il nuovo incarico".