Empoli, invasione viola per il derby. Strade blindate: vince la sicurezza

Empoli, 19 febbraio 2024 – Una domenica di passione con un pizzico di tensione che però si è sciolta con il passare delle ore. Sì, perché nonostante le preoccupazioni della vigilia alla fine è filato tutto liscio per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo si sa, la gara tra Empoli e Fiorentina è molto sentita, una rivalità storica e un derby che anno dopo anno ha acquisito sempre più rilevanza. Anche per questo i tifosi della Fiorentina sono arrivati in massa da Firenze per assistere alla partita di ieri pomeriggio.

La maggior parte dei tifosi viola è arrivata a Empoli in treno poco prima delle 13. E in brevissimo tempo le vie della città sono state prese d’assedio da cori e sfottò che sono andati avanti fino all’arrivo allo stadio. Una porzione di Firenze è come se si fosse trasferita all’interno della città azzurra, una situazione che poteva portare a dei possibili scontri che per fortuna non ci sono stati. Una rivalità quella tra le due squadre che a volte è sfociata in situazioni che non hanno niente a che vedere con il gioco del calcio. L’attenzione dunque era massima anche considerando i trascorsi dell’aprile del 2016 quando una delegazione di ultras della Fiesole si rese protagonista di un agguato nei confronti dei Desperados. Ma se c’è stato un vincitore in questo derby è stata sicuramente la sicurezza.

A disposizione dei tifosi viola arrivati alla stazione di Empoli erano stati previsti cinque bus navetta. Pochi per contenere tutti. E allora ecco che i supporter della Fiorentina poco prima delle 13.30 iniziano a incamminarsi in massa per raggiungere lo stadio Castellani. Un’opzione preventivabile e prevista, dato che il Comune di Empoli nei giorni scorsi aveva emesso un’apposita ordinanza con il divieto di sosta in strade specifiche sul percorso verso lo stadio, come via Roma. Ma se il servizio navetta è stato un esperimento riuscito solo in parte, il corteo è proseguito senza intoppi. Da registrare solo qualche lancio di fumogeni e petardi durante il tragitto.

Nel complesso però l’ampio schieramento di forze ha funzionato: gli agenti hanno scortato fino allo stadio il gruppone di tifosi viola contenendo agevolmente il trasferimento. Nessun disordine nemmeno dopo il triplice fischio. Insomma, in campo Empoli e Fiorentina hanno pareggiato. Fuori, invece, ha vinto la sicurezza.

N.P.