Empoli, spaccata in un negozio di telefonia

Firenze, 6 maggio 2024 – Nuova settimana, vecchi problemi. Continuano le spaccate in tutta la Toscana – da Firenze a Pisa – e continuano i furti ai danni dei commercianti. Uno degli ultimi episodi è stato registrato, questa notte, a Empoli (Firenze). Ad essere colpito un negozio di telefonia del centro storico. Prima delle 1 ignoti hanno sfondato la vetrina. Alla fine i ladri sono riusciti a portar via diversi smartphone.

Sul posto è intervenuta la polizia e l'intervento è in corso. Difficile al momento poter are un'esatta stima della merce rubata. “Non ci saremmo mai immaginati che tutto questo potesse succedere a quell'ora, in un momento in cui le persone continuavano a passare in quella strada", ha detto il titolare del negozio.