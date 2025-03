La catena della solidarietà. Bucati gratis in lavanderia e la corsa per salvare i gatti

Empolese Valdelsa, 18 marzo 2025 – La macchina dei soccorsi e quella della generosità. Chi tende una mano, indossa gli stivali e aiuta il vicino in difficoltà. Storie di dolore e storie di umanità. C’è una comunità che si è presa cura dell’altro, senza esitazione. Ci si è stretti nel momento dell’emergenza in una catena di solidarietà che proprio ora non si può spezzare. Perché la vera sfida arriva adesso; ricostruire, ricominciare. Tra i tanti appelli social e i passaparola, il cuore grande degli empolesi ha trovato spazio per tutti. Imprenditori, cittadini, tifosi, volontari.

C’è chi - è il caso del consigliere empolese Leonardo Masi - mette a disposizione il proprio affittacamere per le famiglie rimaste senza acqua e senza elettricità. Al momento (e per fortuna) soltanto una sta occupando i locali. C’è chi regala abiti e chi si offre per ripulirli dal fango. E’ l’iniziativa della lavanderia di Carla Centini a Montelupo Fiorentino. “Se posso aiutare chi ha subito danni, lo faccio col cuore: portatemi i vostri indumenti. Lavo e stiro, un pensiero in meno per chi è in emergenza”. E le chiamate sono già arrivate.

“Ho fatto un giro a Ponzano - racconta Centini - Ho preso una carico di panni da lavare per un’amica e ho visto la desolazione in strada. Persone che hanno buttato via una vita. A volte anche in un capo d’abbigliamento c’è un ricordo, e visti i tempi che corrono, magari non si ha la possibilità di ricomprarne uno nuovo“. Nessuno resta indietro, figurarsi gli animali. In tantissimi stanno contattando gli Aristogatti di Empoli per aiutare. Il gattile è stato duramente colpito. “La struttura - ha reso noto il sindaco Alessio Mantellassi - sarà inserita fra quelle pubbliche danneggiate per i ripristini di somma urgenza”. Sono state le 48 ore più buie dei 30 anni di attività, per il gattile. “Eppure avevamo la fila di persone al cancello per prendere in salvo i gatti - hanno raccontato le volontarie commosse - Nel giro di qualche ora si è formata una squadra di una ventina di persone di tutte le età che si smistavano i compiti”. Il magazzino di legno è andato perso e allora l’associazione culturale Il Ponte di via Ferrucci diventa punto di raccolta per cibo, coperte e lenzuola. Tante le iniziative spontanee a sostegno degli amici animali. Venerdì 28 anche gli Ostinati di Empoli dalle 19,30 organizza un’apericena per devolvere parte del ricavato al gattile alluvionato.

A lanciare l’sos è, poi, il rifugio per animali Ohana Rescue Family al Pozzale. In queste ore sono arrivati i volontari della Lav di Firenze per dare una mano. “Dobbiamo lavore alla messa in sicurezza del rifugio, in seguito alla frana di una delle colline, realizzare barriere di protezione per gli animali, spostare le stalle in zone più sicure” fa sapere Luigi Macchioni, che con la moglie Letizia nel 2016 ha venduto tutto per acquistare il terreno dove vivere e dare una seconda chance agli animali destinati al macello. Le spese saranno altissime, è stata aperta una raccolta fondi. Anche Luigi e Letizia sono al momento senza casa perchè il rischio frana è ancora alto. Chi volesse contribuire potrà farlo partecipando all’apericena di sabato 22 alle 19.30 organizzato dalla Vegan Chef Cinzia Re. Appuntamento in via Europa 67 a Montelupo Fiorentino (prenotazioni al 333 835 9787).

Ylenia Cecchetti