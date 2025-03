Mano tesa agli alluvionati. Tanti volontari in missione. In azione con idrovore e camion

Una macchina da ’guerra’, quella del volontariato. Che combatte però una battaglia senza armi offensive. Quelle contro l’acqua e il fango che hanno invaso negozi, attività e abitazioni, stravolgendo la fisionomia dei quartieri nella vicina provincia di Firenze, si combatte con le idrovore. Con pale e mezzi per bonificare l’asfalto e lavare via i segni lasciati dai fiumi esondati. "Un grazie per la straordinaria generosità e dedizione" arriva dalla Federazione regionale delle Misericordie che sottolinea "la professionalità e lo spirito solidale alle necessità della popolazione". Senza dimenticare le squadre che con idrovore e mezzi speciali garantiscono interventi vitali nelle zone maggiormente colpite, contribuendo in modo determinante alla sicurezza delle comunità. I volontari arrivano da tutta la Toscana ma la nostra provincia ha dato un contributo importante. Le Misericordie, coordinate dalla sala operativa regionale e nazionale, sono impegnate con squadre arrivate da Siena, da Chianciano Terme e da Torrenieri che si sono concentrate, con altri volontari della Toscana, fra Montopoli, Seano, Prato, Campi Bisenzio ed Empoli per garantire soccorso e assistenza immediata. Sabato mattina due volontari della cittadina termale sono andati insieme a quelli di Siena e di Torrenieri per liberare abitazioni, garage, cantine e strade da acqua e fango. "Un sentito grazie – sottolinea la Misericordia di Chianciano su facebook – a questi volontari che, immediatamente e senza alcun interesse si sono attivati per aiutare chi vive nel dolore e nella paura di perdere tutto".

"Una ventina i volontari delle Pubbliche assistenze della zona senese che sono partiti per operare nella zona di Empoli e Campi Bisenzio, anche nel comune di Rufina. Ovviamente ci sarà un turn over", spiega Alessandra Fanetti che è stata responsabile del gruppo protezione civile ed è adesso vice coordinatrice Anpas Zona senese. Anche lei ha dato il proprio contributo nella sala operativa unificata dalla Regione. "Quando si è verificata l’emergenza a seguito del maltempo la risposta dei volontari è stata come sempre di grande disponibilità", osserva. C’è chi era a supporto della colonna mobile con il camion a Sesto Fiorentino, vedi la Pubblica della Montagnola. C’è chi ha portato sacchi di sabbia da sistemare a protezione. Tante piccole tessere per un unico risultato: il ritorno alla normalità.

La.Valde.