Empoli retrocesso ma incassa 27,7 milioni dai diritti tv

Il terzultimo posto nell’ultima classifica di Serie A, costato purtroppo la retrocessione, è lo stesso che l’Empoli ha raggiunto nella graduatoria relativa agli incassi da diritti televisivi, come ha riportato Calcio e Finanza. Ricordiamo che i diritti tv vengono così suddivisi: 50 per cento in parti uguali tra tutti i club, 28 per cento in base ai risultati sportivi (11,2 per cento legato al piazzamento nell’ultimo campionato, 2,8 ai punti nell’ultimo campionato, 9,33 per cento alle ultime cinque stagioni e il 4,67 per cento ai risultati storici; 22 per cento in base al radicamento sociale (di cui l’1,1 per cento legato al minutaggio dei giovani, il 12,54 per cento agli spettatori allo stadio e l’8,36 per cento all’audience tv).

Oltre ai 22,5 milioni uguali per tutti, quindi, il club azzurro ha incassato 400mila euro per gli ascolti e la storia, 1,2 milioni per gli spettatori, 600mila per i giovani utilizzati, 900 mila per la classifica 2024-‘25 e gli ultimi cinque anni e altri 800mila per i 31 punti conquistati durante l’ultima stagione. Sono 27,7 milioni complessivi, quindi, gli introiti derivanti dai diritti tv, meglio dei 26,4 ottenuti dal Monza e i 25,9 intascati dal Venezia.

In tutto sono stati circa 900 i milioni netti di euro distribuiti dalla Lega Serie A, cifra già depurata del valore del ‘paracadute’ per la retrocessione (ricordiamo 25 milioni a Empoli e Monza, 10 al Venezia) e dei versamenti in mutualità alle leghe inferiori, secondo le stime sempre di Calcio e Finanza.