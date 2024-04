L’Empoli piange Pietro Allegri, storico presidente

Empoli, 20 aprile 2024 – Lutto a Empoli per la morte di Pietro Allegri, 89 anni, storico e innovativo imprenditore della moda, che fu presidente della squadra di calcio dell'Empoli fra fine anni '80 e inizio anni '90. Ultimo presidente prima di Fabrizio Corsi, nel 1991.

Lo stesso Corsi, la vicepresidente e amministratore delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l' Empoli Football Club hanno espresso il proprio cordoglio.

"Pietro era una persona che stimavo enormemente, un vero esempio di galantuomo - lo ricorda Fabrizio Corsi - Era un amico di famiglia, di mio padre Ruffo e mia madre Marisa, ero legatissimo a lui. Nel 1991 succedetti a lui come presidente dell' Empoli e ho ancora ben impresse le sue parole e i suoi consigli che tutt'ora mi porto dietro e che nel tempo mi sono serviti moltissimo. Oggi perdo una persona a cui mi legava un profondo rapporto di amicizia, mando un grande abbraccio alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

Per commemorare la scomparsa di Allegri, oltre che quella recente dell'ex calciatore dell' Empoli Mattia Giani, scomparso cinque giorni fa dopo un malore in campo con la maglia del Castelfiorentino, la squadra del tecnico Davide Nicola questa sera contro il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio.