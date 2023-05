Empoli, in 15mila per vedere la Juve: stadio Castellani sold out

Empoli, 21 maggio 2023 – Chi pensava ad un popolo bianconero deluso e sfiduciato dopo l’eliminazione dall’Europa League a un passo dalla finale e all’ennesima minaccia di penalizzazione si sbagliava di grosso.

Quello di domani al Castellani sarà l’ultimo grande appuntamento della stagione, ma sarà un altro appuntamento da tutto esaurito. Perché ad attendere la Juve ci saranno almeno 15mila spettatori: secondo quanto comunicato dall’Empoli, lo stadio sarà insomma tutto esaurito.

I biglietti venduti in questi giorni, come si dice in gergo, sono letteralmente andati a ruba. I tifosi della Juventus si sa, sono sparsi in ogni parte d’Italia e della Toscana, ma la stagione dei bianconeri non è stata così esaltante e quindi, a tre giornate dalla fine, qualcuno pensava ad un appuntamento in tono minore. Niente di più sbagliato, visto che la sfida farà registrare ancora una volta il pienone.

Questo, considerando che il calcio d’inizio sarà alle 20.45, comporterà tutta una serie di disagi legati alla viabilità che avranno ripercussioni sul quartiere di Serravalle e zone limitrofe fin dal primo pomeriggio. Secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico, la chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è infatti prevista alle 16.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare, sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella-viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 18.45.

I tifosi ospiti, per raggiungere lo stadio, dovranno utilizzare l’uscita della FiPiLi Empoli Est. Possibilità di parcheggio dei tifosi nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nell’area del parcheggio della vigilanza privata, di quello di via Bisarnella prospiciente l’autoscuola e di quello contiguo al parco Mariambini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto presumibilmente dopo le 23. Per il deflusso dei tifosi ospiti i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata in FiPiLi sarà come all’arrivo, quella di Empoli Est.

Tommaso Carmignani