Resta il nodo dello stadio Ma ora ci sono dei partner

La tavola è apparecchiata e la direzione, ormai, è tracciata. Chi pensa che il progetto stadio siano una serie di documenti finiti in fondo ad un cassetto si sbaglia di grosso, ma i tempi non sono ancora del tutto maturi per provare a tradurre i sogni in realtà. Di acqua sotto i ponti, da quando la società annunciò di voler provvedere ad un progetto di restyling, ne è passata veramente tanta, ma ora la questione sembra davvero incanalata nella giusta direzione. Il Comune ha scelto una via diversa rispetto ad altre realtà come Firenze, dove hanno provato a intercettare fondi Pnrr per ristrutturare il Franchi, ma il Castellani non è un bene vincolato e così si può procedere diversamente. L’idea è quella di alienare l’immobile e fare in modo che sia la società azzurra ad occuparsi del piano di recupero. Una soluzione gradita all’Empoli, ma ora è tempo di fare i conti. Corsi, qualche giorno fa, ha fatto capire di aver intrapreso colloqui fitti con alcuni potenziali partner che potrebbero affiancare il club nella realizzazione dell’opera. Un ruolo importante lo sta giocando anche Luca Lotti, impegnato in prima persona nello sviluppo del progetto. Uno dei motivi per cui il club lo aveva scelto è proprio questo, come dimostra anche l’operazione di Monteboro. I costi, però, rimangono piuttosto elevati: il piano di rifacimento dello stadio, secondo i documenti presentati in Comune tempo fa, aveva un costo di circa 30 milioni di euro, ma questa cifra non tiene conto dell’aumento del prezzo dei materiali e, soprattutto, della somma necessaria all’acquisto dello stadio. La buona notizia, per l’Empoli, è che non dovrà farsi carico della realizzazione dell’impianto di atletica, ma la cifra rimane comunque piuttosto importante. E così si ragiona sul da farsi, a cominciare dagli accordi con i partner. Ed è proprio da questo punto di vista che le prossime settimane potrebbero portare novità importanti.

