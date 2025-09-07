Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Empoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Italia campione del mondoIncidente mortaleCarlo Acutis miracoliChiude negozioEclissi di lunaMeteo previsioni
Acquista il giornale
CronacaEmpoli, incendio in appartamento: evacuata una famiglia
7 set 2025
REDAZIONE EMPOLI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Empoli
  3. Cronaca
  4. Empoli, incendio in appartamento: evacuata una famiglia

Empoli, incendio in appartamento: evacuata una famiglia

E’ successo in via della Resistenza. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e dichiarato l’appartamento inagibile

L'intervento dei vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco

Empoli (Firenze), 7 settembre 2025 –  Paura in serata a Empoli, in via della Resistenza, per un incendio in un appartamento al primo e ultimo piano di un edificio. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella camera da letto. L’appartamento è stato dichiarato non agibile. La famiglia di origini cinesi ha trovato sistemazione presso i familiari. Non ci sono persone coinvolte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata