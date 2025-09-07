Empoli, incendio in appartamento: evacuata una famiglia

Empoli (Firenze), 7 settembre 2025 – Paura in serata a Empoli, in via della Resistenza, per un incendio in un appartamento al primo e ultimo piano di un edificio. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella camera da letto. L’appartamento è stato dichiarato non agibile. La famiglia di origini cinesi ha trovato sistemazione presso i familiari. Non ci sono persone coinvolte.