Empoli: Guido Pagliuca pronto a firmare, futuro incerto per Tino Anjorin

Quello odierno dovrebbe essere il giorno in cui l’Empoli e Guido Pagliuca si metteranno seduti a un tavolo per mettere nero su bianco il contratto che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe legare il 49enne tecnico di Cecina al club azzurro per i prossimi due anni. Dopo la tanto attesa firma dell’ex allenatore della Juve Stabia, con cui la scorsa settimana ha rescisso consensualmente il proprio contratto, dovrebbe essere seguita già in serata dall’ufficializzazione da parte dell’Empoli del sostituto di Roberto D’Aversa, che al momento resta comunque sotto contratto (è in scadenza a giugno 2026), che darà vita al nuovo corso azzurro.

Sarà presumibilmente anche l’occasione per iniziare a discutere della rosa che verrà, valutando con il mister quali siano i profili su cui contare ancora e quali caratteristiche invece andare a ricercare sul mercato. Per quanto visto nell’ultima Serie A, nonostante gli infortuni che ne hanno limitato l’impiego (ha saltato 13 partite per guai muscolari) Tino Anjorin è sicuramente un profilo che farebbe molto comodo anche all’Empoli del futuro. Del resto il 23enne centrocampista inglese è un giocatore di proprietà (ha firmato un contratto fino a giugno 2027), ma le qualità mostrate quest’anno soprattutto nelle giornate conclusive quando due perle assolute sono valse 4 decisivi punti per giocarsi poi la salvezza negli ultimi 90 minuti, lo hanno fatto finire nel mirino di diverse squadre di A.

L’ultima ad interessarsi è stata la Roma di Gasperini, che già a gennaio aveva sondato il terreno con l’Empoli per portarlo all’Atalanta. Il suo dinamismo, la sua forza fisica e le capacità balistiche ne fanno infatti un profilo perfetto per il modo di giocare dell’ex tecnico orobico. Qualora rimanesse (difficile), infatti, Pagliuca si troverebbe a disposizione un calciatore importante (sebbene con il fardello dei continui infortuni che ne stanno minando la carriera), ma se dovesse partire porterebbe comunque una notevole plusvalenza nelle casse di Monteboro, sebbene il Chelsea si sia riservato il 50 per cento sulla sua futura rivendita. Lo stesso Anjorin, intanto, a distanza di qualche settimana è tornato a parlare dell’amaro finale di campionato sul proprio profilo social, ringraziando tutti i tifosi azzurri. "Scusate il ritardo, ma ho dovuto prendermi un po’ di tempo per me e per riflettere su tutto quello che è successo – ha scritto –. Questa stagione non è finita come speravamo, ma la vostra fede non ha mai vacillato e questo significa tutto per me, per i miei compagni e per il club. Questo epilogo è stato una battuta d’arresto, non la fine della storia dell’Empoli. Grazie per essere sempre stati con noi".