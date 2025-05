Emma Villas scruta il futuro: Petrella in pole position per la panchina

Tutto tace in casa Emma Villas a distanza di una settimana dalle parole rilasciate all’ufficio stampa del club da parte del vice presidente Fabio Mechini. Partendo dagli aspetti tecnici, il dirigente biancoblu aveva confermato come anche questa estate ci sarà una rivoluzione nel roster (non esattamente una novità) con tanti giocatori che andranno via. Il palleggiatore francese Nevot ha firmato per i greci dell’A.O. Foinikas Sýros (A1), il centrale Trillini è tornato a Pineto dove ritroverà il brasiliano Krauchuck (visto in biancoblu nel 2023/24) mentre Cattaneo e Nelli puntano decisamente a salire in Superlega. Tutto però ovviamente ruota intorno al nuovo tecnico che potrebbe essere Francesco Petrella dopo l’addio, al termine di due discrete stagioni, di Gianluca Graziosi che da pochi giorni è diventato ufficiale a Taranto. Mechini infatti, in attesa di ufficializzare chi, oltre allo schiacciatore Randazzo sarà confermato nella rosa del prossimo campionato, sembra aver puntato forte sul tecnico emiliano reduce da una seconda parte stagione nella massima serie polacca al Psg Stal Nysa. Poi però c’è il tema più caldo dell’ultimo periodo, ovvero l’assai probabile collaborazione con la società dei Lupi di Santa Croce sull’Arno. "In questa fase stiamo facendo delle valutazioni importanti sia in tema di mercato che infrastrutturale" aveva detto Mechini una settimana fa. Che ci sarà una collaborazione con lo storico team della provincia di Pisa pare certo ma il nodo principale ruota intorno all’attività delle due prime squadre, con quella biancorossa che è stata appena promossa in A3.

g.d.l.