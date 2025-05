"Emma Perodi". Debutta il festival del racconto

CERRETO GUIDI"Una donna che ha anticipato i tempi e ha sfidato quelli in cui ha vissuto". La biblioteca del paese porta il suo nome; ma in quanti la conoscono davvero? E come valorizzare la sua figura? Ora, c’è una manifestazione culturale a celebrala. È stata presentata a Cerreto Guidi la prima edizione del "Festival Emma Perodi", una tre giorni dedicata alla giornalista e scrittrice resa celebre soprattutto dai suoi racconti. Nata a Cerreto Guidi nel 1850 e morta a Palermo nel 1918, Emma Perodi riprenderà vita attraverso l’iniziativa che si svolgerà venerdì, sabato e domenica all’interno della biblioteca (a lei intitolata) e in piazza Dante Desideri. Un weekend lungo, quello organizzato dall’amministrazione comunale di Cerreto con l’associazione culturale I Girasogni, che si aprirà alle 17 di venerdì con la presentazione del libro "Eccoci di nuovo al lavoro" di Liliana Lensi e la partecipazione di Mariangela Giusti. Sarà poi consegnato alla scrittrice, giornalista e traduttrice Beatrice Masini il premio "Emma Perodi". Editor e autrice di romanzi per bambini e ragazzi, tra i sui lavori spiccano i libri della saga di Harry Potter. La giornata si concluderà con un brindisi in terrazza.Il sabato sarà invece dedicato al laboratorio di scrittura creativa autobiografica di Marta Marconi e Giulia D’Agostini, seguito dalle Letture sceniche musicate da "Le novelle delle nonna" alle 16. Alle 21.30, in biblioteca, lo spettacolo teatrale "Emma Perodi, tra fantastico e realtà", a cura della compagnia teatrale "La Maschera". L’estemporanea di pittura intitolata a Claudio Caioli (che sarà premiato alle 18) sarà il cuore del gran finale della domenica unito alle letture sceniche introdotte da Federica Depaolis e alla presentazione del libro "Tuscan Tales" di Lori Hetherington con la presenza di Walter Scancarello, La sindaca Simona Rossetti dialogherà con Giulia D’Agostini, illustratrice de "I Briganti di Cerreto Guidi".