Emergenza gattile: "Il raddoppio ferroviario interesserà il terreno"

di Ylenia CecchettiEMPOLIDopo l’alluvione che lo ha messo in ginocchio, dopo il recente appello lanciato dai volontari per trovare stalli alle cucciolate e contrastare l’ondata di abbandoni, dopo le continue difficoltà strutturali ed economiche, per "Gli Aristogatti" di Empoli arriva l’ennesima minaccia.E stavolta correi sui binari. Dal 1° luglio al 31 agosto partiranno infatti i lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo, e tra i disagi previsti — oltre allo stop alla circolazione dei treni — potrebbe esserci anche un impatto diretto sul rifugio, che ospita circa 200 gatti stanziali e si prende cura di oltre 300 felini delle colonie del territorio. "Una parte del gattile è già stata espropriata e picchettata, lo sapevamo – spiega Stefano Maestrini, portavoce degli Aristogatti – ma la novità è che, per allargare il sottopasso ferroviario di via Majorana, RFI dovrà collegare le fognature esistenti passando sotto il gattile. Da quanto abbiamo appreso, l’intervento richiederebbe uno scavo a L che sventrerebbe la struttura, abbattendo nuovi locali come infermeria e stanza degenza". La preoccupazione è palpabile. Il gattile — già dichiarato inadeguato da tempo — rischia di essere smantellato prima ancora che si realizzi l’unica soluzione strutturale possibile: la costruzione di una nuova oasi felina. Serve una sistemazione urgente per i gatti. "La priorità è trovare una sistemazione temporanea per i mici – continuano i volontari – e il Comune ci ha garantito massima attenzione e si sta muovendo per individuare uno spazio alternativo durante il cantiere". Da quanto appreso, trattandosi di un’opera statale, ai tavoli di pianificazione e progettazione il Comune di Empoli non sarebbe stato chiamato e l’impatto sul gattile sarebbe emerso solo in un secondo momento. Una "sorpresa" amara per l’associazione, che teme ulteriori disagi su una situazione già precaria: "Ci chiediamo se ci verrà tolto altro terreno o se le vibrazioni comprometteranno la stabilità del rifugio. Se davvero il 60% delle strutture verrà abbattuto, come si intende intervenire?". Ad oggi non esiste una data certa per l’inizio del cantiere sotterraneo. Ma l’incubo è che possa coincidere con la concomitanza dell’apertura dei lavori ferroviari. A peggiorare il quadro c’è poi il paradosso dell’eredità ferma da otto anni. L’assurda vicenda del lascito testamentario è ormai nota. Una cittadina empolese, deceduta nel 2016, aveva destinato al Comune circa un milione di euro tra denaro e immobili, a patto che fossero impiegati per la costruzione di un nuovo canile e gattile. L’eredità è stata formalmente accettata nel 2019, ma a distanza di anni nulla è stato realizzato: le case donate per finanziare il progetto non sono mai state vendute, nonostante un paio di tentativi all’asta. "Il progetto su carta esiste da tempo, ma è bloccato. Nel frattempo, i valori immobiliari sono cambiati e il rischio idrogeologico dell’area si è confermato dopo l’alluvione - dice Maestrini- e siamo alle porte coi sassi".Il gattile è in bilico tra presente e futuro: l’attesa per un cantiere che dovrebbe salvarlo e il rischio di essere danneggiato da un altro. Il terreno non è sicuro, le strutture non reggono più, e i fondi restano congelati.