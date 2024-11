Emergenza freddo, a Empoli riapre il centro per accogliere i senzatetto

Empoli, 19 novembre 2024 – Con l'emergenza freddo riparte a Empoli (Firenze) il servizio di accoglienza nell'ex scuola materna della frazione di Casenuove, per garantire assistenza e riparo ai senzatetto. La struttura, che resterà aperta fino al 3 marzo 2025, dispone di tre camere da cinque posti letto e una camera più piccola per ospitare una donna.

Il centro sarà accessibile dalle 18 fino alle 9 del mattino con un presidio da parte dei dipendenti della Misericordia, che si occuperà anche dei pasti del giorno e della sera, dalla colazione alla cena, preparati al centro Emmaus; il centro è inoltre dotato di bollitori per tè o caffè.

Nello spazio esterno anche due cucce per i cani di proprietà delle persone che saranno ospitate nel dormitorio e che avranno a disposizione il loro cibo. La Misericordia riprenderà anche il servizio dell'unità di strada, la sera dopo cena, due volte la settimana, per informare le persone sull'esistenza del centro e su come poterne essere ospiti oppure per fornire una coperta e una bevanda calda a chi non vuole essere ospitato.