Elisa Giusti festeggia il suo 50esimo compleanno. Ecco il messaggio di auguri dei suoi cari

MONTESPERTOLI

Il buon riscontro di pubblico di ieri sera in occasione della presentazione del libro “I malarazza“ dello scrittore, giornalista e sceneggiatore Ugo Barbàra lascia molta fiducia nel poter vedere un discreto pubblico anche in occasione del secondo appuntamento di giovedì prossimo della breve rassegna letteraria “Leggere Fuori 2023“, organizzata dalla Biblioteca Balducci di Montespertoli in collaborazione con Promocultura e La San Paolo Libri & Persone di Empoli. Protagonista della seconda data presso l’Auditorium del Centro Culturale Le Corti, a partire dalle 18, sarà la scrittrice Olga Campofreda, che presenterà il suo libro “Ragazze perbene”, dove la protagonista, Clara, è alla ricerca costante del proprio percorso identitario e, dunque, incarna un personaggio femminile profondamente contemporaneo: emblematico nella sua attualità e nella capacità di trasformare la sofferenza in un ponte verso sé stessa.

L’ingresso è gratuito, mentre per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Balducci, telefonando al numero 0571 600228, mandando un messaggio whatsapp al 338 9177871 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]. L’ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri si terrà infine mercoledì 29 novembre con Lorenzo Marone e il suo “Sono tornato per te”.