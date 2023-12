“Divento sacerdote”: è stato il più bello d’Italia, ora Edoardo sceglie la Chiesa

Castelfiorentino, 1 dicembre 2023 – C’è stato un tempo in cui Edoardo Santini, 21 anni, sognava in passerella e nei concorsi di bellezza. Vinse il titolo di più bello d’Italia. Poi qualcosa è cambiato. Ha sentito la vocazione dentro di sé e adesso studia per l’ingresso in seminario.

La storia arriva da Castelfiorentino, città di origine del ragazzo. Ancora giovane, ma già con tante esperienze alle spalle. L’ultima, la Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona, con le parrocchie di tutto il mondo.

La carriera da modello di Edoardo lo ha visto partecipare a un concorso di bellezza nel 2019, “Il più bello d’Italia”. Vinse, e la sua carriera nello spettacolo sembrava avviata. Poi i cambiamenti e la decisione di avvicinarsi sempre di più alla Chiesa. Nei giorni scorsi, con un post su Instagram e un video, ha annunciato la decisione di iniziare la strada verso il seminario.

"In questi anni – dice – ho avuto modo di incontrare dei ragazzi che mostrandomi cosa vuol dire “essere chiesa“ mi hanno dato la forza di indagare questa domanda che mi porto dietro fin da quando ero piccolo, ma che varie paure mi impedivano di approfondire”. L’anno scorso la decisione di vivere con altri sacerdoti, “e qui è arrivata quella risposta che aspettavo scendesse dall’alto”.

Edoardo è convinto della sua fede e ha fatto richiesta al vescovo per l’ingresso in seminario. Intanto studia teologia e collabora con due parrocchie fiorentine.

Diventerà un sacerdote? «Non lo so, sono qui per scoprirlo. Ma ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire “ok, ho sbagliato“, ma quello di cui sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio».