Ecco ’Ulivino’. Albero simbolo di vita e speranza

La seconda edizione di “Piantiamo un albero” ha avuto un sapore speciale per varie ragioni. L’albero, un olivo battezzato con il nome di “Ulivino” dalle scuole dell’infanzia di Gambassi Terme e Montaione, è stato donato dalle due amministrazioni comunali. La piantumazione nei giardini delle scuole è caduta in una data che a prima vista sembra entrarci poco con un “albero”. In realtà la Festa degli Alberi è il 21 novembre, e il 25 novembre è invece la Giornata contro la violenza sulle donne. "Questo albero di olivo racchiude dentro di sé tanti significati: il rispetto per l’ambiente, la richiesta di pace di fronte al perpetuarsi delle guerre. Ma con la forza tipica dell’albero si erge a simbolo di vita e speranza. Da qui l’idea di mettere oltre alla targa di “Amico e custode degli alberi”, un fiocco rosso per ricordare Giulia Cecchettin".