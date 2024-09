Ecco Play Out. Giovani artisti fatevi avanti

Promuovere la musica dal vivo e gli artisti del territorio. Questo l’obiettivo della prima edizione del contest musicale "Play Out", concorso gratuito rivolto a band emergenti provenienti da tutta la regione. L’iniziativa è promossa dalla collaborazione tra il live club 8bit Art Lab di Montelupo, l’associazione di promozione musicale e scuola di musica Toscana Concerti, lo studio di produzione musicale di Montelupo Labella e l’associazione Vitamina M, che organizza annualmente il festival "RockUnMonte" a Montespertoli. Il concorso è strutturato in due gironi più la finale, per un totale di nove serate, tutte sul palco dell’8Bit Art Lab di via Gubbio. Si parte con il girone invernale (termine iscrizioni il prossimo 20 settembre) nei giorni 4 Ottobre, 1 Novembre e 6 Dicembre, con prima semifinale il 3 Gennaio 2025. Il 7 Febbraio, 7 Marzo e 4 Aprile il girone estivo (iscrizioni dal 22 novembre al 20 dicembre), con seconda semifinale il 2 Maggio. A Giugno (data da definire) la finale. Durante ogni serata eliminatoria si esibiranno due band, con le tre vincenti che si qualificheranno per le semifinali. Nella finalissima si esibiranno i due vincitori delle semifinali e una terza band ripescata dalla giuria tecnica composta dagli organizzatori. A stabilire il vincitore di ogni serata sarà il risultato combinato del voto del pubblico e della giuria tecnica. Gli unici requisiti richiesti sono quelli di provenire dalla Toscana, suonare brani originali ed avere uno spettacolo dal vivo della durata minima di venti minuti. Il concorso è aperto a tutti i generi musicali senza preferenza di lingua, anche strumentali. Il premio per ciascun vincitore delle due semifinali è la registrazione di un brano presso Labella Studio, mentre chi trionferà in finale avrà la possibilità di fare un mini tour, comprensivo di rimborso spese, tra l’estate e l’inverno 2025 tra cui la partecipazione a "RockUnMonte Festival" a Montespertoli e una data al "Capanno Blackout" di Prato. Per le iscrizioni scrivere a [email protected].