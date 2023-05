Ecco ’Pillole’ della scuola di teatro Polis

Ultimo appuntamento della prima parte della rassegna “Chi è di scena?“ domani alle 21.15 al Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo. Il terzo spettacolo di questo mese di maggio sarà “Pillole. Teatro da assumere al bisogno“, a cura della scuola di teatro della locale associazione Polis, con regia e adattamento dal testo di Martina Dani. Sul palco saliranno Lorenzo Avuri, Rachel Balzano, Emma Belli, Aurora Capitani, Sara Caradonna, Roberta Cecere, Filippo Di Biasi, Alessandro Garofalo, Alessia Giusti, Leonardo Mesce, Chiara Montanelli, Giuseppe Murru e Benedetta Saccoccio. Si tratta di un viaggio temporale fra i classici, da Aristofane a Plauto, passando per Rosvita, Shakespeare, Molière e Beckett.

La rassegna amatoriale “Chi è di scena?” è organizzata e coordinata dal Comune di Certaldo in collaborazione con la società GrandeSchermo che gestisce il Teatro Multisala Boccaccio. Dopo mercoledì il calendario proseguirà a ottobre 2023: debutto il 4 con La Porta Al Sole che presenta “Le forche caudine“, commedia brillante in vernacolo, scritta da Ugo Palmerini per la regia di Goffredo Guerrini.

Seconda data l’11 con La compagnia I Pochi e Nemmen Tanto Boni che si esibirà in Il vedovo allegro di Moreno Burattini, chiusura il 18 con I Cettardini e “Tutti dentro…o quasi“, commedia brillante in due atti diretta da Marco Belfiore e I Cettardini.