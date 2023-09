Ecco ’Paganini&Friends’. Serata di musica classica

Ecco una serata dedicata agli appassionati della grande musica classica allietata dalle sinfonie di compositori di spicco del panorama musicale italiano come Niccolò Paganini, Luigi Boccherini, Giovambattista Viotti e Alessandro Rolla. Stasera nella suggestiva terrazza del museo Civico e Diocesano si terrà il concerto ’Paganini & Friends - Trio Kammerkonzert’, promosso dal centro di formazione e cultura musicale in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana di Firenze, con il contributo della Fondazione Cr Firenze. Sul palco del museo saliranno i musicisti Augusto Vismara e Artemis Skarmoutsos al violino, Andrea Sernesi al violoncello. Per l’occasione, l’associazione Exploring Fucecchio, offrirà un aperitivo ai partecipanti e illustrerà le iniziative a disposizione per turisti e cittadini. "Sono molto felice di poter ospitare un concerto di questa caratura all’interno del nostro museo - ha dichiarato l’assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei -. È un modo per fare cultura e per conoscere le associazioni".