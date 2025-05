Ecco “Leggenda“. Tante iniziative per tutte le età

Una nuova edizione, un’edizione tutta nuova. L’attesa è finita, comincia oggi “Leggenda“, festival dedicato alla lettura e all’ascolto. Un’invasione di cultura in città, quattro giorni di laboratori, spettacoli e presentazioni di libri. Un festival per i piccini, ma anche per i grandi. L’edizione numero otto si snoderà tra il luogo simbolo della città, ovvero Palazzo Leggenda, cuore pulsante degli eventi e il centro storico, per abbracciare piazze, librerie e teatri. "La biblioteca si fa ‘a cielo aperto’, si apre come uno scrigno per far uscire tanti piccoli lettori pronti a conquistare i luoghi della nostra città a suon di cultura e divertimento – è il messaggio del sindaco empolese Alessio Mantellassi, che non sarà presente perché impegnato nel Viaggio della Memoria –. Ragazzi, approfittate di questi giorni per conoscere quante più cose possibili. La lettura è importante per incamerare il sapere".

Il calendario degli eventi dedicati ai bambini e curati dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro trabocca di proposte. Il programma è consultabile sul sito della manifestazione, l’ingresso agli spettacoli è gratuito, per alcuni però è richiesta la prenotazione (allo 0571 81629-83758 o all’indirizzo [email protected]).

È una pioggia di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età, con incontri fra scrittori, artisti, educatori, librai e lettori-ascoltatori. Da segnalare un momento “rumoroso e coloratissimo“, alle 15.30 e alle 17.30 di sabato, con la grande parata in centro con “I chicchi d’uva“ e la banda del Cam che daranno vita a Il mago di Oz. Si potrà passeggiare insieme a Dorothy verso la Città di Smeraldo per unirsi lungo il cammino ai suoi famosi compagni di viaggio: lo spaventapasseri, il taglialegna di latta e il leone codardo. Già alle 17 di domani, altra parata dedicata alla fantasia. “Imaginarium“ invita tutti ad unirsi alla festa, indossando il vestito preferito, che sia elegante, bizzarro, stravagante. Ad accompagnare il corteo, personaggi irriverenti come la Fata Trampoliera, la Lumaca d’Oro e il Falco Giardiniere. Il biglietto d’entrata? "Portate un calzino!".

"Leggenda è un festival unico – commenta entusiasta Silvia D’Achille, direttrice artistica –. Intreccia storie, parla ai grandi e ai piccini, unisce varie forme d’arte, fa incontrare chi scrive e chi legge, chi illustra e chi osserva, chi recita e chi ascolta. Spero che anche chi non si considera lettore venga a trovarci, per dare a se stesso la possibilità di cambiare idea".

"Ospiteremo le eccellenze del panorama editoriale e teatrale per bambini e ragazzi – aggiunge l’assessore alla Cultura, Matteo Bensi –. Siamo pronti a commuoverci con Luca Trapanese (atteso al Chiostro degli Agostiniani sabato alle 21, ndr), a ridere con gli spettacoli di Giallomare, a festeggiare il compleanno di Geronimo Stilton e perfino a sfidarci in una leggendaria battaglia di cuscini in piazza Farinata degli Uberti". Geronimo e sua sorella Tea per la gioia dei bambini, animeranno Leggenda domenica, marciando dalla Fucini a piazza Farinata degli Uberti dove alle 16 taglieranno la maxi torta... a forma di formaggio. Da non perdere restando in piazza, alle 17.30 “La battaglia dei cuscini“ ; dettate le regole del gioco, con un conto alla rovescia si dà inizio a questa piccola follia collettiva dedicata a giovani, bambini, nonni e genitori.